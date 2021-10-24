Александра Трусова: «Сейчас я не в лучшей форме, в хорошей была на контрольных прокатах. Постараюсь ее вернуть и отобраться на Олимпиаду»

Теги сборная России Гран-при Гран-при США женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свою победу на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. 

Произвольную программу Трусова исполнила чисто, исполнив один четверной прыжок – лутц. 

«Мы уменьшили контент до одного четверного, это легкий вариант. Я рада, что получилось откатать чисто, но хочу больше четверных.

В данный момент я не в самой лучшей форме. В хорошей форме я была на контрольных прокатах. Постараюсь ее вернуть и отобраться на Олимпиаду», – сказала Трусова. 

🥇🥈Александра Трусова победила на Гран-при США, Дарья Усачева – 2-я, Ксения Синицына – 5-я

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