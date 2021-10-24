«Первые в логове врага». Татьяна Тарасова о выступлении российских фигуристок на Гран-при США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российских фигуристок на Гран-при США в Лас-Вегасе.

После короткой программы первые три места занимают Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына.

«Девочки откатали короткую программу, и есть гордость за них, потому что они заняли первое, второе и третье места в Соединенных Штатах. Пока. Ни американки, ни канадки, ни японки, а наши девочки.

Первые в логове. В логове врага. Мы же всегда в логове находимся. Все в разных странах, а мы в логове», – сказала Тарасова.

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