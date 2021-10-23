Трехкратный чемпион мира Нэтан Чен проиграл первый турнир с Олимпийских игр-2018

Американский фигурист Нэтан Чен потерпел первое поражение с Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, где он был пятым.

После Олимпиады Чен выиграл три чемпионата мира и побеждал на всех этапах Гран-при, где принимал участие, а также в финалах Гран-при.

На текущем этапе Гран-при Skate America фигурист исполнил и короткую, и произвольную программу с ошибками и занял итоговое 3-е место. Победил его соотечественник .

Почему поплыл Нэтан Чен? Его программа – особый вызов: под эту же музыку он упустил олимпийское золото

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