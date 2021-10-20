Александра Трусова выступит в новом костюме в произвольной программе «Круэлла»: черное платье на бретелях с декором в виде газеты

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Бронзовый призер чемпионата мира-2021 по фигурному катанию Александра Трусова выступит в новом костюме в произвольной программе на этапе Гран-при США в Лас-Вегасе.

Трусова будет кататься под музыку из фильма «Круэлла» в черном платье на бретелях с декором в виде газеты, отсылающему к наряду в фильме (ФОТО). Образ дополнен черными перчатками.

Соревнования в короткой программе у женщин начнутся 24 октября в 1:20 по московскому времени.

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