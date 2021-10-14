Самарин о Budapest Trophy: «С такими баллами мы бы и в юниорах просели. Но это турнир, где мы ставили задачу прочувствовать атмосферу международного старта»

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление на турнире Budapest Trophy, где занял третье место.

– Ничего страшного не произошло. Только начало сезона, у меня успешнее прошли Челябинск и Сызрань. Сейчас не то чтобы спад, скорее спуск перед подъемом. Нужно подойти в хорошей форме к этапам Гран-при и главным стартам. Все идет своей дорогой.

Конечно, было очень много глупых ошибок в короткой, случилось непонятное. Трагедии никакой нет. Мы ехали сюда, чтобы почувствовать ощущение международного турнира, потому что прошлого сезона у меня практически не было. Нужно было немного взбодриться, скоро едем в Канаду.

– То есть спад был запланирован?

– Скорее прогнозирован. Хотелось выступить намного лучше, без срывов в короткой, без бабочек. Понятно, что это стыдная история.

– После вчерашних результатов Светлана Владимировна (Соколовская) больше похвалила за первое место (в короткой программе) или поругала за результат?

– Хвалить не за что. С такими баллами мы бы и в юниорах немножко просели. Но это такой турнир, где мы ставили задачу прочувствовать всю атмосферу международного старта. Почему смеялись? Очень «хорошо» все откатали вчера. Была борьба, кто лучше.

– В Канаде планируете усложнение контента?

– Сейчас было упрощение (смеется). К Канаде попробуем вернуть то, что было запланировано изначально. Гран-при уже скоро, поэтому неожиданностей никаких не планируется, – сказал Самарин.

Итальянец Риццо со слабыми каскадами обыграл Алиева и Самарина. А еще у него крутая программа под Måneskin