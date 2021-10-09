Камила Валиева установила два мировых рекорда на турнире Finlandia Trophy: лучшие баллы за произвольную и по сумме программ

Российская фигуристка выступила на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо.

Фигуристка получила за произвольную программу 174,31 балла, что выше мирового рекорда, установленного на этапе Гран-при Skate Canada 2019 (166,62).

Валиева исполнила в произвольной программе три четверных прыжка: четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и еще один четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

Итоговая сумма баллов Валиевой за две программы также выше мирового рекорда: 249,24. Предыдущий мировой рекорд, установленный в финале Гран-при сезона-2019/2020, составлял 247,59.

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Валиева доверяет выбор музыки тренерам, крутит двести прыжков подряд на скакалке и не хочет упрощать программы