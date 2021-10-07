Тамара Москвина о произвольной Мишиной и Галлямова: «Музыка меняться не будет, у нас музыка прекрасная»

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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина сообщила, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов не планируют менять музыку к произвольной программе.

Фигуристы катаются под «Метель» и «Время вперед».

«Мы хотели бы, чтобы вы написали, что эта программа – посвящение молодежи мира. Которая сидит в тиктоке, а потом идет и делает что-то полезное для страны, для мира.

Музыка меняться не будет, у нас музыка прекрасная. Если только она здесь тихо звучала, но это же не от нас зависит. А в плане элементов будем меняться, это же только начало сезона, а у них первое Гран-при только в конце ноября. У нас еще есть время», – приводит слова Москвиной корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Похоже, Москвина ошиблась с программой (и музыкой) для Мишиной и Галлямова. Это неудачный трибьют СССР, не понял даже Авербух

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