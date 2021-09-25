Инна Гончаренко о российских фигуристах: «Что же они у нас такие хилые! В короткой многие герои, а в произвольной после третьего прыжка устают»

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Светлана Соколовская Инна Гончаренко Евгений Семененко Марк Кондратюк Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о российских одиночниках.

«Что касается молодых людей, то в короткой программе многие из них герои, а как подходим к произвольной, после третьего прыжка мы устали. Боже мой, что же они у нас такие хилые-то!

На первых стартах порадовали мальчики Светы Соколовской, с чем я Свету и поздравляю.

Во-первых, Саша Самарин. Наконец-то мне понравились его программы. Тренеры и фигурист, что называется, попали с ними. Саша выглядит практически лучше всех по настрою и желанию показать свою программу от начала до конца, а не так: я устал, извините, начало сезона, я сейчас потихоньку все брошу. Уже не извиняем, потому что сезон олимпийский. Мужики должны выглядеть мужиками.

Рада очень я и за Марка. У него была травма, с которой он справился. Он показывает свою харизму. Марк зубами удерживает свои прыжки. После их программ, что Самарина, что Кондратюка, возникает ощущение надежды на наше мужское фигурное катание, что у нас вообще есть еще борцы. Хорошее послевкусие.

В эту же категорию я включила бы Женю Семененко. Мальчик поработал над скольжением, над вращением. Видно, что он развивается. Прыжки свои он вытаскивает умеючи. И этот ученик Мишиных тоже вселяет оптимизм», – сказала Гончаренко.

Похоже, Коляда и Мишин запутались с олимпийскими программами: дважды сменили короткую, зря не оставили «Нуреева» и рискуют с прыжками

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