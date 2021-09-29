Софья Акатьева стала первой фигуристкой в истории, исполнившей тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе

Российская фигуристка Софья Акатьева одержала победу на этапе Гран-при среди юниоров в польском Гданьске.

Акатьева стала первой фигуристкой в истории, которой удалось без падений исполнить тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе.

Фигуристка прыгнула тройной аксель, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной риттбергер, каскады четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер и тройной флип – тройной тулуп, а также тройной лутц.

За произвольную программу Акатьева получила 153,73 балла (93,12 – за технику). Ее результат по сумме двух программ – 225,64 балла.

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