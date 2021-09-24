Марк Кондратюк: «Я не подвел страну – подтвердил третью квоту на Олимпиаду. Где-то вылезали ошибки, но главную задачу выполнил. Я счастлив!»

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление на турнире в немецком Оберстдорфе.

Кондратюк занял третье место и обеспечил России максимальную квоту в Пекине-2022.

– Понимал, что выполнил свою задачу, когда два сальхова сделал. Думал: все хорошо... Я благодарен всем и считаю честью, что меня отправили на этот турнир. И я не подвел страну и смог подтвердить третью квоту. Где-то элементы были не совсем доделаны, где-то вылезали ошибки, но главную задачу я выполнил. Я счастлив!

– О чем ты подумал, когда узнал, что поедешь в Оберстдорф?

– Я, честно говоря, думал об этом, но не ожидал. Я рассматривал такой вариант, но мне казалось, что это не столь вероятно. Думал, кого-то другого выберут. Но когда узнал, понял: другого варианта нет. Надо работать и кататься.

– Какие планы на сезон? Ты будешь стартовать по взрослым?

– Точно по взрослым. Ближайшие планы: возможно, поеду на турнир в Казахстан, и если все будет нормально, выступлю на в .

– Ты подтвердил третью квоту на Олимпийские игры. Как это мотивирует тебя в плане отбора в олимпийскую команду?

– Стараюсь так далеко не загадывать. Скажем так, я увеличил себе шансы. А как будет... Надо тренироваться, продолжать работать, – сказал Кондратюк.

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