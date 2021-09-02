Гран-при среди юниоров. Яблоков одержал победу, Леванди – 2-й, Нильсен – 3-й

Российский фигурист Илья Яблоков одержал победу на пятом этапе Гран-при среди юниоров в Любляне.
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Любляна, Словения
Юноши
Итоговое положение
1. Илья Яблоков (Россия) – 231,99
2. Арлет Леванди (Эстония) – 194,35
3. Мэттью Нильсен (США) – 192,38
4. Ча Ен Хен (Южная Корея) – 191,33
5. Георгий Рештенко (Чехия) – 190,09
6. Франсуа Пито (Франция) – 184,37
7. Альп Эрен Озкан (Турция) – 160,68
8. Дэниэлс Кокерс (Латвия) – 156,34
9. Федор Кулиш (Украина) – 155,84
10. Алек Гинзбург (Канада) – 149,82
Произвольная программа
1. Илья Яблоков (Россия) – 153,10
2. Арлет Леванди (Эстония) – 134,75
3. Георгий Рештенко (Чехия) – 129,86
4. Мэттью Нильсен (США) – 126,58
5. Франсуа Пито (Франция) – 125,25
6. Ча Ен Хен (Южная Корея) – 124,00
7. Дэниэлс Кокерс (Латвия) – 105,80
8. Федор Кулиш (Украина) – 105,02
9. Альп Эрен Озкан (Турция) – 103,73
10. Алек Гинзбург (Канада) – 89,92
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Любляне. Там выступят Петросян, Самоделкина и Яблоков