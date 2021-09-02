Гран-при среди юниоров. Яблоков одержал победу, Леванди – 2-й, Нильсен – 3-й

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Российский фигурист Илья Яблоков одержал победу на пятом этапе Гран-при среди юниоров в Любляне.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Любляна, Словения

Юноши

Итоговое положение

1. Илья Яблоков (Россия) – 231,99

2. Арлет Леванди (Эстония) – 194,35

3. Мэттью Нильсен (США) – 192,38

4. Ча Ен Хен (Южная Корея) – 191,33

5. Георгий Рештенко (Чехия) – 190,09

6. Франсуа Пито (Франция) – 184,37

7. Альп Эрен Озкан (Турция) – 160,68

8. Дэниэлс Кокерс (Латвия) – 156,34

9. Федор Кулиш (Украина) – 155,84

10. Алек Гинзбург (Канада) – 149,82

Произвольная программа

1. Илья Яблоков (Россия) – 153,10

2. Арлет Леванди (Эстония) – 134,75

3. Георгий Рештенко (Чехия) – 129,86

4. Мэттью Нильсен (США) – 126,58

5. Франсуа Пито (Франция) – 125,25

6. Ча Ен Хен (Южная Корея) – 124,00

7. Дэниэлс Кокерс (Латвия) – 105,80

8. Федор Кулиш (Украина) – 105,02

9. Альп Эрен Озкан (Турция) – 103,73

10. Алек Гинзбург (Канада) – 89,92

Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Любляне. Там выступят Петросян, Самоделкина и Яблоков

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