Алена Косторная о короткой программе: «Задача – завести зал, показать женственное катание и что у меня есть элементы. И чтобы это было грациозно, как кошечка»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о выступлении на контрольных прокатах в Челябинске.

В короткой программе спортсменка допустила касание и степ-аут на тройном акселе.

«Недовольна. Публика очень тепло поддерживает, очень приятно, что люди вообще собираются. Что не получилось с акселем? Бывает, что недоотталкиваюсь. Не пошло, в общих чертах. Бывает, это начало сезона. Я рада, что на прокаты вообще приехала с ним. На тренировках я его периодически делала, но все равно нет стабильности.

Задача этой программы – завести зал, показать женственное катание и то, что у меня есть элементы. Не только катание без элементов – катание, прыжки, вращение. И чтобы это было грациозно, как кошечка», – сказала Косторная в эфире «Первого канала».

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