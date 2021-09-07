Евгения Медведева: «Не понимаю, как можно намеренно заменить гимн России на произведение Чайковского. Хотя его музыка потрясающая»

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась мнением о музыке Петра Чайковского в качестве гимна России на Олимпийских играх и чемпионатах мира. 

– Перед Олимпиадой много было разговоров про песню, которая могла бы заменить наш гимн. Был фаворит – «Катюша». Вам нравится этот вариант или Чайковский лучше? Может, был свой кандидат? Может, вообще Чайковского оставить?

– Мое мнение однозначное: ни «Катюша», ни Чайковский, каким бы гениальным композитором он ни был, не заменят гимн России. Спортсмены выступают за свою страну, у которой есть гимн и флаг.

Я не очень понимаю, как можно намеренно заменить гимн России на произведения Петра Ильича Чайковского. Хотя, повторюсь, его музыка действительно потрясающая, – сказала Медведева. 

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