Тарасова об олимпийской сборной России: «Мы разве ничего не сделали, чтобы у нас флаг забрали? Мы сами сделали!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу отсутствия национальной символики у российской команды на Олимпийских играх в Токио.
«Давление на наших спортсменов из-за отсутствия флага? Все это знали и раньше. В чем тогда дело? Мы давно про флаг все знаем. Какое нам теперь давление? Мы разве ничего не сделали, чтобы у нас флаг забрали? Мы сами сделали! Так и пишите!» – сказала Тарасова.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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