Тарасова об олимпийской сборной России: «Мы разве ничего не сделали, чтобы у нас флаг забрали? Мы сами сделали!»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Олимпиада-2020 Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу отсутствия национальной символики у российской команды на Олимпийских играх в Токио.

«Давление на наших спортсменов из-за отсутствия флага? Все это знали и раньше. В чем тогда дело? Мы давно про флаг все знаем. Какое нам теперь давление? Мы разве ничего не сделали, чтобы у нас флаг забрали? Мы сами сделали! Так и пишите!» – сказала Тарасова.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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