Тарасова об олимпийской сборной России: «Мы разве ничего не сделали, чтобы у нас флаг забрали? Мы сами сделали!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию высказалась по поводу отсутствия национальной символики у российской команды на Олимпийских играх в Токио.

«Давление на наших спортсменов из-за отсутствия флага? Все это знали и раньше. В чем тогда дело? Мы давно про флаг все знаем. Какое нам теперь давление? Мы разве ничего не сделали, чтобы у нас флаг забрали? Мы сами сделали! Так и пишите!» – сказала Тарасова.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Российский триколор забанили в спорте на 2 года, и наш флаг теперь – белый. Что это такое?

Расписание Олимпиады-2020 в Токио: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России