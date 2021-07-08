А что кроме финала Евро? Розанов может уйти от Плющенко, Конор и Порье подерутся сегодня ночью, Мазепин нашел новое объяснение провалам

Финал Евро-2020 Англия – Италия и третий бой Конор – Порье уже завтра, но мир спорта отнюдь не замер в ожидании:

1. 🏒 КХЛ представила полный календарь на сезон-2021/22. Каждая из 24 команд проведет по 56 матчей: по два против всех остальных (46 матчей) и еще 10 игр внутри конференции. В чемпионате предусмотрено 5 пауз: на Кубок «Карьялы» и Кубок Первого канала, новогодние праздники, Матч всех звезд и Олимпийские игры. Регулярка завершится 1 марта.

Данис Зарипов официально еще на год продлил карьеру – именно на столько рассчитан новый контракт с «Ак Барсом». Это будет уже 17-й сезон нападающего в составе Казани. Зарплата 40-летнего Зарипова составит 20 млн рублей – с учетом бонусов она может вырасти в три раза.

Яркое выступление Никиты Кучерова на пресс-конференции после завоевания Кубка Стэнли не осталось незамеченным. Бренд пива, которое так жадно поглощал лидер «Тампы», подписал рекламный контракт с Кучеровым.

2. 🏀 Новое явление в американском баскетболе. Лига «Овертайм Элит» подписала 16-летнего Джалена Льюса, теперь это самый молодой профессиональный игрок в Штатах.

Мэттью Делаведова покинул НБА и продолжит карьеру в Австралии, а форвард сборной России Антон Астапкович подписал новый контракт с «Нижним Новгородом».

3. 🎾 Новак Джокович и Маттео Берреттини вышли в финал «Уимблдона». Серб 30-й раз добрался до решающего матча на «Большом шлеме», а в Лондоне сделал это седьмой раз – и третий подряд. Берреттини так далеко прошел впервые.

А Елена Веснина и Вероника Кудерметова прорвались в парный финал. В последних двух матчах россиянки отыграли семь матчболов – четыре в четверть- и еще три в полуфинале. Для Весниной, которая зимой вернулась в тур из декрета, это будет второй финал «Шлема» за последние четыре недели.

4. 🏎️ Квят может вернуться в «Ф-1» – россиянин претендует на место в «Уильямсе».

Мазепин нашел новые объяснения тому, почему проигрывает соперникам.

5. 🥊 Прошло взвешивание UFC 264: турнир состоится уже сегодня ночью, а пока у Конора и Порье одинаковый вес – по 70,8 кг.

Макгрегор пока сделал смелый прогноз на бой. Ирландец заявил, что соперника унесут с октагона на носилках.

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг согласился подраться с Петром Яном 30 октября. Теперь осталось дождаться этого очень громкого реванша за титул.

6. ⛸ Тренер Сергей Розанов может уйти из Академии Плющенко. Сам Евгений говорит, что относится к этому нормально.

Евгения Медведева подтвердила, что пропускает олимпийский сезон, но карьеру пока завершать не собирается.

7. 🏃‍♂️ Михаил Акименко победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако в прыжках в высоту, Анжелика Сидорова стала второй в прыжках с шестом.

Прыгунья в длину Дарья Клишина раскритиковала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Она считает, что федерация не борется за спортсменов.