«Ак Барс» продлил контракт с Зариповым на год. Он проведет в команде 17-й сезон

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с форвардом Данисом Зариповым на один год.
Ранее сообщалось, что зарплата игрока по новому соглашению составит 10-15 миллионов рублей.
В минувшем сезоне КХЛ 40-летний форвард набрал 23 (7+16) очка в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф нападающий провел 5 игр и результативными действиями не отметился.
Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трижды он завоевывал этот трофей с «Ак Барсом». Хоккеист провел в общей сложности 16 сезонов в казанской команде (2001 – 2013, 2017 – 2021 годы).
Легенда в деле. Данис Зарипов подписал новый контракт на один сезон 👉 https://t.co/rxayXQzQJP pic.twitter.com/i2214yehxQ— ХК Ак Барс (@hcakbars) July 9, 2021