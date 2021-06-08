«Ак Барс» продлил контракт с Зариповым на год. Он проведет в команде 17-й сезон

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с форвардом на один год.

Ранее сообщалось, что зарплата игрока по новому соглашению составит 10-15 миллионов рублей.

В минувшем сезоне 40-летний форвард набрал 23 (7+16) очка в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф нападающий провел 5 игр и результативными действиями не отметился.

Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трижды он завоевывал этот трофей с . Хоккеист провел в общей сложности 16 сезонов в казанской команде (2001 – 2013, 2017 – 2021 годы).