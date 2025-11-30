  • Спортс
  • Мать Костылевой: «Плющенко обнулил в глазах Лены авторитет мамы. Произошла потеря дочери. Потеря уважения и любви дочери к матери»
Мать Костылевой: «Плющенко обнулил в глазах Лены авторитет мамы. Произошла потеря дочери. Потеря уважения и любви дочери к матери»

Мать Костылевой: произошла потеря дочери, потеря уважения, любви дочери к матери.

Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, заявила, что Евгений Плющенко обнулил ее авторитет в глазах дочери.

«На Лену я даже голос не могу повысить, последний год. Хотя вы уже поняли, что Лена не ангел. И она такой была всегда.

Ее в детстве все принимали за мальчика. По поведению и повадкам. А вы заметили, что ее друзья – это только мальчики? И мальчики только отчаянные. С «ботаниками» она не дружит.

Подружка, у нее одна – Лиза Николаева. Такая же отчаянная, как Лена.

Но для спорта это то, что нужно. Поэтому мы с папой не меняли русло ее поведения. И все было очень хорошо. До последнего сезона.

Когда ее тренер Плющенко обнулил в глазах Лены авторитет мамы и папы тоже (это еще впереди). 

Сначала, я этому не противилась. А теперь думаю, зря.

Произошла потеря дочери. Потеря уважения и любви дочери к матери.

Лена моя дочь. Я не продаю ее за домик у пруда и бесплатный лед. А больше, чем перечисленные пункты, мы не увидели в этом сезоне. Работы со спортсменкой не было. Только травмы.

Все больше осознаю правильность моего решения тогда, год назад. Контракт в таком варианте, который нам предоставили с мужем Академия «Ангелы Плющенко», не подписываю. Чего бы это мне ни стоило. В рабство своего ребенка не отдаю», – написала Ирина Костылева.

Такую цену не платил за победы еще ни один ребенок. О ситуации с Леной Костылевой

У нас вопросы к маме Ире, «Ангелам Плющенко» и федерации

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елены Костылевой
logoЕвгений Плющенко
Елена Костылева
logoАкадемия Плющенко
Ирина Костылева
женское катание
logoсборная России
