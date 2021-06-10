Михаил Акименко победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, Сидорова – 2-я, Иванюк – 4-й

Теги прыжки в длину Бег метания сборная России сборная России жен результаты прыжки в высоту тройной прыжок прыжки с шестом Барбора Шпотакова сборная США жен Сборная Беларуси сборная Ямайки сборная Великобритании жен сборная Кении сборная Эфиопии жен сборная Греции жен сборная Эфиопии сборная Ямайки жен Шелли-Энн Фрейзер-Прайс сборная Багамских островов сборная Норвегии сборная Германии жен сборная Польши жен сборная Чехии жен сборная Эстонии сборная Португалии жен сборная Италии Бриллиантовая лига сборная Франции сборная Бразилии сборная ЮАР сборная Испании Найджел Амос сборная Канады Илья Иванюк Анжелика Сидорова сборная Нидерландов жен Михаил Акименко Екатерини Стефаниди Хивин Кийенг сборная Ботсваны Шона Миллер Мари-Джози Та Лу Акани Симбине Юлимар Рохас Беатрис Чепкоеч Лаура Мюир Фэйт Кипьегон Расмус Мяги сборная Кот-д’Ивуара Карстен Вархольм Тимоти Черуйот Кристин Хуссонг Максим Недосеков сборная Венесуэлы жен Ронни Бэйкер Эммануэль Корир Лямонт Якобс Якоб Ингебригтсен Шаньека Рикеттс Милтиадис Тентоглу Тобиас Монтлер Кэти Нагеотте сборная Бахрейна жен Элисон Сантос Ламеха Гирма Полина Кнороз Марко Ароп Джемма Рики Мария Андрейчик Кейт Грейс Патрисия Мамона Фревейни Хайлу Уинфред Яви Мохамед Катир Абрахам Кивибот Джилали Бедрани Джанго Ловетт Таджей Гейл Легкая атлетика

Сегодня в Монако прошел шестой этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

Россиянин Михаил Акименко одержал победу в прыжках в высоту, Илья Иванюк – четвертый. Анжелика Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом, Полина Кнороз не выполнила первую попытку.

Акименко, Сидорова и Иванюк выступят на Олимпиаде в Токио.

«Бриллиантовая лига»

Монако

Женщины

200 м

1. Шона Миллер (Багамские острова) – 22,23

3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,25

3. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 22,48

800 м

1. Лаура Мюир (Великобритания) – 1.56,73

2. Джемма Рики (Великобритания) – 1.56,96

3. Кейт Грейс (США) – 1.57,20

1500 м

1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3.51,07

2. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3.53,60

3. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3.56,28

3000 с/п

1. Хивин Кийенг (Кения) – 9.03,82

2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.04,94

3. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9.05,45

Тройной прыжок

1. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,29 (14,75 в лучшей попытке)

2. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,12 в лучшей попытке

3. Патрисия Мамона (Португалия) – 14,66 в лучшей попытке

Копье

1. Барбара Шпотакова (Чехия) – 63,08 (63,08 в лучшей попытке)

2. Мария Андрейчик (Польша) – 58,01 (63,63 в лучшей попытке)

3. Кристин Хуссонг (Германия) – 57,73 (61,65 в лучшей попытке)

Прыжки с шестом

1. Кэти Нагеотте (США) – 4,90

2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,80

3. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,80

Мужчины

100 м

1. Ронни Бэйкер (США) – 9,91

2. Акани Симбине (ЮАР) – 9,98

3. Лямонт Якобс (Италия) – 9,99

400 с/б

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,08

2. Элисон Сантос (Бразилия) – 47,51

3. Расмус Мяги (Эстония) – 48,84

800 м

1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.42,91

2. Эммануэль Корир (Кения) – 1.43,04

3. Марко Ароп (Канада) – 1.43,26

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.28,28

2. Мохамед Катир (Испания) – 3.28,76

3. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.29,25

3000 м с/п

1. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.07,75

2. Абрахам Кивибот (Кения) – 8.07,81

3. Джилали Бедрани (Франция) – 8.11,17

Прыжки в высоту

1. Михаил Акименко (Россия) – 2,32

2. Джанго Ловетт (Канада) – 2,29

3. Максим Недосеков (Беларусь) – 2,25

4. Илья Иванюк (Россия) – 2,25

Прыжки в длину 

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,24 (8,24 в лучшей попытке)

2. Таджей Гейл (Ямайка) – 8,29 в лучшей попытке

3. Тобиас Монтлер (Канада) – 8,27 в лучшей попытке

ПРИМЕЧАНИЕ: в тройном прыжке, метании копья и прыжках в длину места в топ-3 распределяются по последней попытке.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья