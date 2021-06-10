Михаил Акименко победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, Сидорова – 2-я, Иванюк – 4-й

Сегодня в Монако прошел шестой этап по легкой атлетике.

Россиянин Михаил Акименко одержал победу в прыжках в высоту, Илья Иванюк – четвертый. Анжелика Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом, не выполнила первую попытку.

Акименко, Сидорова и Иванюк выступят на Олимпиаде в Токио.

«Бриллиантовая лига»

Монако

Женщины

200 м

1. (Багамские острова) – 22,23

3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,25

3. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 22,48

800 м

1. Лаура Мюир (Великобритания) – 1.56,73

2. Джемма Рики (Великобритания) – 1.56,96

3. Кейт Грейс (США) – 1.57,20

1500 м

1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3.51,07

2. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3.53,60

3. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3.56,28

3000 с/п

1. Хивин Кийенг (Кения) – 9.03,82

2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.04,94

3. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9.05,45

Тройной прыжок

1. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,29 (14,75 в лучшей попытке)

2. (Венесуэла) – 15,12 в лучшей попытке

3. Патрисия Мамона (Португалия) – 14,66 в лучшей попытке

Копье

1. Барбара Шпотакова (Чехия) – 63,08 (63,08 в лучшей попытке)

2. Мария Андрейчик (Польша) – 58,01 (63,63 в лучшей попытке)

3. Кристин Хуссонг (Германия) – 57,73 (61,65 в лучшей попытке)

Прыжки с шестом

1. Кэти Нагеотте (США) – 4,90

2. (Россия) – 4,80

3. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,80

Мужчины

100 м

1. Ронни Бэйкер (США) – 9,91

2. Акани Симбине (ЮАР) – 9,98

3. Лямонт Якобс (Италия) – 9,99

400 с/б

1. (Норвегия) – 47,08

2. Элисон Сантос (Бразилия) – 47,51

3. Расмус Мяги (Эстония) – 48,84

800 м

1. (Ботсвана) – 1.42,91

2. Эммануэль Корир (Кения) – 1.43,04

3. Марко Ароп (Канада) – 1.43,26

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.28,28

2. Мохамед Катир (Испания) – 3.28,76

3. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.29,25

3000 м с/п

1. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.07,75

2. Абрахам Кивибот (Кения) – 8.07,81

3. Джилали Бедрани (Франция) – 8.11,17

Прыжки в высоту

1. Михаил Акименко (Россия) – 2,32

2. Джанго Ловетт (Канада) – 2,29

3. Максим Недосеков (Беларусь) – 2,25

4. Илья Иванюк (Россия) – 2,25

Прыжки в длину

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,24 (8,24 в лучшей попытке)

2. Таджей Гейл (Ямайка) – 8,29 в лучшей попытке

3. Тобиас Монтлер (Канада) – 8,27 в лучшей попытке

ПРИМЕЧАНИЕ: в тройном прыжке, метании копья и прыжках в длину места в топ-3 распределяются по последней попытке.