Михаил Акименко победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, Сидорова – 2-я, Иванюк – 4-й

Сегодня в Монако прошел шестой этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
Россиянин Михаил Акименко одержал победу в прыжках в высоту, Илья Иванюк – четвертый. Анжелика Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом, Полина Кнороз не выполнила первую попытку.
Акименко, Сидорова и Иванюк выступят на Олимпиаде в Токио.
«Бриллиантовая лига»
Монако
Женщины
200 м
1. Шона Миллер (Багамские острова) – 22,23
3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,25
3. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 22,48
800 м
1. Лаура Мюир (Великобритания) – 1.56,73
2. Джемма Рики (Великобритания) – 1.56,96
3. Кейт Грейс (США) – 1.57,20
1500 м
1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3.51,07
2. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3.53,60
3. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3.56,28
3000 с/п
1. Хивин Кийенг (Кения) – 9.03,82
2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.04,94
3. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9.05,45
Тройной прыжок
1. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,29 (14,75 в лучшей попытке)
2. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,12 в лучшей попытке
3. Патрисия Мамона (Португалия) – 14,66 в лучшей попытке
Копье
1. Барбара Шпотакова (Чехия) – 63,08 (63,08 в лучшей попытке)
2. Мария Андрейчик (Польша) – 58,01 (63,63 в лучшей попытке)
3. Кристин Хуссонг (Германия) – 57,73 (61,65 в лучшей попытке)
Прыжки с шестом
1. Кэти Нагеотте (США) – 4,90
2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,80
3. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,80
Мужчины
100 м
1. Ронни Бэйкер (США) – 9,91
2. Акани Симбине (ЮАР) – 9,98
3. Лямонт Якобс (Италия) – 9,99
400 с/б
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,08
2. Элисон Сантос (Бразилия) – 47,51
3. Расмус Мяги (Эстония) – 48,84
800 м
1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.42,91
2. Эммануэль Корир (Кения) – 1.43,04
3. Марко Ароп (Канада) – 1.43,26
1500 м
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.28,28
2. Мохамед Катир (Испания) – 3.28,76
3. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.29,25
3000 м с/п
1. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.07,75
2. Абрахам Кивибот (Кения) – 8.07,81
3. Джилали Бедрани (Франция) – 8.11,17
Прыжки в высоту
1. Михаил Акименко (Россия) – 2,32
2. Джанго Ловетт (Канада) – 2,29
3. Максим Недосеков (Беларусь) – 2,25
4. Илья Иванюк (Россия) – 2,25
Прыжки в длину
1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,24 (8,24 в лучшей попытке)
2. Таджей Гейл (Ямайка) – 8,29 в лучшей попытке
3. Тобиас Монтлер (Канада) – 8,27 в лучшей попытке
ПРИМЕЧАНИЕ: в тройном прыжке, метании копья и прыжках в длину места в топ-3 распределяются по последней попытке.