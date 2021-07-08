Взвешивание UFC 264: Конор и Порье показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания турнира UFC 264.
В главном событии экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор выйдет в октагон против Дастина Порье.
Результаты взвешивания:
Конор Макгрегор (70,8 кг) – Дастин Порье (70,8 кг).
Гилберт Бернс (77,3 кг) – Стивен Томпсон (77,3 кг).
Ирене Алдана (63,2 кг) – Яна Куницкая (61 кг).
Шон О’Мэлли (61,5 кг) – Крис Моутиньо (61, 2 кг).
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