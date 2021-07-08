Взвешивание UFC 264: Конор и Порье показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания турнира UFC 264.

В главном событии экс-чемпион UFC в двух дивизионах выйдет в октагон против Дастина Порье.

Результаты взвешивания:

Конор Макгрегор (70,8 кг) – Дастин Порье (70,8 кг).

(77,3 кг) – (77,3 кг).

Ирене Алдана (63,2 кг) – (61 кг).

Шон О’Мэлли (61,5 кг) – Крис Моутиньо (61, 2 кг).

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