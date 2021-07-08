Взвешивание UFC 264: Конор и Порье показали одинаковый вес

Теги UFC MMA Яна Куницкая легкий вес (MMA) Дастин Порье Конор Макгрегор Стивен Томпсон Шон О'Мэлли Гилберт Бернс Конор Макгрегор – Дастин Порье UFC 264 Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания турнира UFC 264.

В главном событии экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор выйдет в октагон против Дастина Порье.

Результаты взвешивания:

Конор Макгрегор (70,8 кг) – Дастин Порье (70,8 кг).

Гилберт Бернс (77,3 кг) – Стивен Томпсон (77,3 кг).

Ирене Алдана (63,2 кг) – Яна Куницкая (61 кг).

Шон О’Мэлли (61,5 кг) – Крис Моутиньо (61, 2 кг).

 
 
 
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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

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