Кучеров подписал контракт с пивным брендом. Он выпивал на пресс-конференции после победы в Кубке Стэнли

Нападающий подписал контракт с известным брендом пива, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

«У него нет футболки, но есть контракт с нами. Добро пожаловать в команду!» – написал бренд в твиттере.

После победы в розыгрыше Кубка Стэнли российский форвард пришел на пресс-конференцию с голым торсом и пил пиво.

Примечание: по законам РФ мы не можем рекламировать марку пива.

Кучеров подарил миру лучшую гифку на случай выходных pic.twitter.com/KxcLIU32ji — Anton Rudnev (@AntonRudnev) July 8, 2021

Кучеров выдал эпичную пресс-конференцию: пришел голым по пояс, пил пиво, троллил «Монреаль», обижался за Василевского