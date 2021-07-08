Кучеров подписал контракт с пивным брендом. Он выпивал на пресс-конференции после победы в Кубке Стэнли

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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров подписал контракт с известным брендом пива, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

«У него нет футболки, но есть контракт с нами. Добро пожаловать в команду!» – написал бренд в твиттере.

После победы в розыгрыше Кубка Стэнли российский форвард пришел на пресс-конференцию с голым торсом и пил пиво.

Примечание: по законам РФ мы не можем рекламировать марку пива.

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