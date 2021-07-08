КХЛ представила календарь на сезон-2021/22 и новый состав дивизионов. Команды проведут по 56 матчей, пауза на Олимпиаду – месяц

КХЛ представила календарь на сезон-2021/22.

Регулярный чемпионат начнется в среду, 1 сентября, матчем за между «Авангардом» и ЦСКА.

Завершится он 1 марта, а количество игровых дней составит 130.

Каждый из 24 клубов проведет по 56 матчей: по два против всех остальных (46 матчей) и еще 10 игр внутри своей конференции.

В расписании предусмотрены паузы для проведения этапов : с 8 по 14 ноября (в Финляндии), с 13 по 19 декабря (в России).

С 22 января по 21 февраля 2022 года регулярный чемпионат КХЛ будет приостановлен на период проведения Олимпиады-2022 и подготовки к ней национальных сборных. Исключение составит один матч между минским и рижским «Динамо», запланированный на 23 января.

Также запланированы перерыв на проведение Матча Звезд КХЛ (15-16 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января).

При этом, если не считать паузы, то количество неигровых дней составит всего 3 дня – это повторение рекорда лиги.

Также КХЛ представила новый состав дивизионов. Вернувшийся в лигу «Адмирал» сыграет в дивизион Чернышева, а «Куньлунь» – в дивизионе Харламова. «Торпедо» вернется в Западную конференцию и займет место в дивизионе Боброва, а «Северсталь» переместится в дивизион Тарасова.

Старт розыгрыша Кубка Гагарина намечен на 4 марта, в случае продления финальной серии до семи матчей решающая игра пройдет 30 апреля. В первом раунде командам предстоит проводить сдвоенные матчи.