КХЛ представила календарь на сезон-2021/22 и новый состав дивизионов. Команды проведут по 56 матчей, пауза на Олимпиаду – месяц

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Витязь Трактор Амур Спартак Автомобилист Торпедо Евротур Йокерит Динамо Минск КХЛ Барыс Кубок Гагарина Динамо Рига Кубок Открытия Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Динамо календарь Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

КХЛ представила календарь на сезон-2021/22. 

Регулярный чемпионат начнется в среду, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.

Завершится он 1 марта, а количество игровых дней составит 130.

Каждый из 24 клубов проведет по 56 матчей: по два против всех остальных (46 матчей) и еще 10 игр внутри своей конференции.

В расписании предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 8 по 14 ноября (в Финляндии), с 13 по 19 декабря (в России).

С 22 января по 21 февраля 2022 года регулярный чемпионат КХЛ будет приостановлен на период проведения Олимпиады-2022 и подготовки к ней национальных сборных. Исключение составит один матч между минским и рижским «Динамо», запланированный на 23 января.

Также запланированы перерыв на проведение Матча Звезд КХЛ (15-16 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января).

При этом, если не считать паузы, то количество неигровых дней составит всего 3 дня – это повторение рекорда лиги. 

Также КХЛ представила новый состав дивизионов. Вернувшийся в лигу «Адмирал» сыграет в дивизион Чернышева, а «Куньлунь» – в дивизионе Харламова. «Торпедо» вернется в Западную конференцию и займет место в дивизионе Боброва, а «Северсталь» переместится в дивизион Тарасова.

Старт розыгрыша Кубка Гагарина намечен на 4 марта, в случае продления финальной серии до семи матчей решающая игра пройдет 30 апреля. В первом раунде командам предстоит проводить сдвоенные матчи. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья