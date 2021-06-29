Дарья Клишина о российских легкоатлетах на Играх в Токио: «10 человек – это ничто, беспредел полнейший. Почему федерация не борется?»

Серебряный призер ЧМ-2017 в прыжках в длину прокомментировала состав сборной России по легкой атлетике на Олимпийские игры в Токио.

– На ОИ-2016 вы были единственной нашей легкоатлеткой. Сейчас нас едет 10 человек. Это повод для оптимизма или все равно беспредел?

– Полнейший беспредел. Почему 10?! Почему федерация не борется? Почему они не боролись за, например, 50 человек? 10 это вообще ничто, беспредел полнейший.

Конечно, если подумать совсем с плохого ракурса, то ладно, хотя бы 10, чем одна. Но сейчас речь не об этом. Я безумно рада за всю эту десятку, у кого есть возможность, но я больше расстроена за тех, у кого этой возможности нет. А они полностью это тоже заслужили – как любая другая страна, которая везет полный состав.

Так же для молодых: если у тебя есть право поехать на Олимпиаду, даже если ты понимаешь, что, например, не сможешь пройти в какой-то раунд, но блин, это такой колоссальный опыт!

Просто у нас в России привыкли говорить: «Да вот, у нас половина команды всегда едет туристами». А как в других странах? Лишь маленький процент получает медаль, их всего три. И что, во всех командах 90% вы называете туристами? Это не так, люди делают максимум.

Многие критики думают, что спортсмены куда-то приехали, у них что-то не получилось потому, что они не хотели сделать лучше. Мы всегда пытаемся сделать максимум, у всех свои причины. Но без какого-то опыта как ты можешь расти дальше?

Например, для меня опыт 2016 года не был идеальным в плане спортивного достижения, но он был и есть для меня настолько ценным в психологическом плане, настолько сделал меня сильнее морально, я до сих пор это использую.

То же самое, что, например, атлет на первой был 30-м, через четыре года 10-м, а еще через четыре он может ее выиграть – просто за счет этого опыта. Поэтому я считаю, что никто не должен у атлетов это отнимать.

– Вы видите хоть какой-то просвет в ситуации с нашей легкой атлетикой?

– Просвета нет, пока у нас нет флага и полноценной сборной. Каждый год появляется какой-то барьер, какая-то проблема, причем которую мы приносим сами на блюдечке.

– С теми людьми, которые сейчас руководят нашей легкой атлетикой, возвращение возможно?

– Честно, не знаю. Я просто сейчас сильно не вдаюсь в детали, потому что далеко и не верчусь во всем этом, в курсе только каких-то глобальных решений, которые публикуются.

Вроде создается впечатление, что они что-то делают, но результат на данный момент мы видим. Значит, нужно делать больше, чтобы результат устраивал всех, а не только 10 человек, которые едут на Олимпиаду, – отметила Клишина.

В легкой атлетике выбрали олимпийскую десятку: нарушили критерии ради Ласицкене – а кого обидели?

Сборная России по легкой атлетике вдесятером едет на Олимпиаду-2020 в Токио – какое расписание, кто фавориты и сколько медалей возьмут наши