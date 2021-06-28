А что кроме Евро-2020? Загитову и Медведеву прокатили с Гран-при, Капризов – лучший новичок НХЛ, Россия ждет 50 медалей на Олимпиаде в Токио

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости вторника из мира другого спорта:

1. 🏒 Кирилл Капризов взял первый личный трофей в НХЛ – он обладатель Кубка Колдера! В голосовании за лучшего новичка сезона он не оставил шансов соперникам – 99 из 100 журналистов поставили игрока «Миннесоты» на первое место. А вот вторая ожидаемая российская награда сорвалась: Василевский – только второй в голосовании генменеджеров за лучшего вратаря, «Везину» забрал Марк-Андре Флери из «Вегаса». «Харт» – у Макдэвида, «Норрис» – у Адама Фокса.

Кажется, обмен Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» все ближе: нападающий уже назвал руководству несколько команд, в которые готов перейти – даже несмотря на запрет в договоре. Контракт Тарасенко с зарплатой $7,5 млн в год рассчитан еще на два сезона.

Фолы на Никите Кучерове дорого обходятся соперникам. Защитник «Монреаля» Ши Уэбер оштрафован на $5 000 за удар по ноге в первом матче финала Кубка Стэнли. Это максимальная сумма по коллективному соглашению – деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам. Интересно, что в матче судьи не зафиксировали нарушение в том эпизоде.

2. 🏀 «Атланта» вышла на 4-й матч против «Милуоки» без Трэя Янга, но разгромила соперника (в серии – 2-2). В третьей четверти Яннис Адетокумбо травмировал колено и не смог продолжить игру.

Главным тренером УНИКСа станет Велимир Перасович.

Сегодня сборная России по баскетболу стартует в олимпийской квалификации. Пока же обсуждают тех, кто не приехал. Генеральный менеджер Сергей Панов говорит, что статья об отказниках – «заказная», журналист «СЭ» Тимур Ганеев не согласен, Станислав Гридасов называет «Нижний Новгород» Панова – «базовым клубом сборной».

3. 🎾 На «Уимблдоне» во вторник было много дождя (из-за него не сыграли чуть меньше половины запланированных матчей) и много слез.

Серена Уильямс в первом круге подвернула ногу и снялась – уходила с корта в слезах. А до этого Роджер Федерер вышел во второй раунд, потому что его соперник Адриан Маннарино упал и повредил колено – и тоже снялся в слезах.

Из менее драматичных результатов: Даниил Медведев взял у Ян-Леннарда Штруффа реванш за поражение двухнедельной давности, Вера Звонарева прошла круг впервые с 2014-го, а Людмила Самсонова – впервые в карьере. Анастасия Потапова и Варвара Грачева выбыли.

4. 🏎️ Трассу под Санкт-Петербургом, куда переедет Гран-при России, существенно удлиннят – появилось изображение новой конфигурации.

Криптоплатформа с десятью миллионами пользователей стала глобальным партнером «Формулы-1» и спонсором спринт-квалификаций.

5. 🥊 Александр Емельяненко возвращается в форму: боец съездил в горы и обещает камбэк.

6. ⛸ У Анны Щербаковой и правда не все в порядке со здоровьем – фигуристка получила нелепую травму на тренировке в Новогорске.

Алина Загитова и Евгения Медведева не заявлены на серию Гран-при в сезоне-2021/22. Если верить инсайдам, то турнир они уже точно пропустят.

А остальных участников серии Гран-при по фигурному катанию распределили по этапам. Анна Щербакова, Михаил Коляда, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Сицинина и Никита Кацалапов – на месте.

7. 🏐 Волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая рекомендованы в качестве знаменосцев сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио. А всего на Играх выступят 335 российских спортсменов.

8. 🥇 Олимпийский комитет России рассчитывает на 50 медалей и третье место сборной России в командном зачете на Олимпиаде в Токио.