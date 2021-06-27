Флери выиграл приз лучшему вратарю сезона НХЛ, Василевский занял 2-е место в голосовании

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери стал обладателем «Везина Трофи» – приза лучшему вратарю сезона НХЛ.
Он победил в голосовании генменеджеров клубов.
Голосовавшие называли по 3 кандидата, баллы распределялись по схеме 5-3-1.
Флери набрал 108 очков при 14 первых местах.
Его ближайший конкурент – Андрей Василевский из «Тампы» – получил 99 баллов при 12 первых местах. Третье место занял Филипп Грубауэр из «Колорадо» (36 очков, 2 первых места).
В нынешнем сезоне Флери занял третье место по среднему числу пропущенных шайб (1,98) и проценту отраженных бросков (92,8%) среди вратарей, сыгравших не менее 20 матчей. Он пропускал не более двух голов в 25 играх в старте из 36.
Флери занимает третье место в истории НХЛ с 492 победами после Патрика Руа (551) и Мартина Бродера (691).
Голкипер «Вегаса» впервые стал обладателем «Везина Трофи».