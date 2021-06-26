Капризов – лучший новичок сезона НХЛ

Нападающий «Миннесоты» стал обладателем «Колдер Трофи» – приза лучшему новичку сезона .

Он занял первое место по итогам голосования журналистов, набрав 997 очков.

Ближайший конкурент – нападающий из – получил 689 баллов.

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний Капризов набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах.

Капризов стал лучшим новичком лиги по заброшенным шайбам, набранным очкам, голам в большинстве (8) и броскам по воротам (157).

Россиянин финишировал вторым среди дебютантов по очкам, заработанным в равных составах (38) и в большинстве (13), а также разделил третье место по показателю полезности – «+10».

Капризов занял первые места в списках лучших снайперов и бомбардиров «Уайлд», а также по средней результативности за игру (0,93 очка) и голам в овертаймах (2). Он установил клубный рекорд для новичков по голам, передачам и очкам.

Капризов стал первым игроком «Миннесоты», выигравшим эту награду.