ОКР рассчитывает на 50 медалей и третье место сборной России в командном зачете на Олимпиаде в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от выступления российских спортсменов на Играх в Токио.

«На прошлых Играх (летних) команда заняла четвертое место в общекомандном зачете, сейчас мы ожидаем повышения в табели о рангах, чтобы команда попала в число призеров в неофициальном командном зачете.

Мы ведем статистический учет результатов выступления наших спортсменов на чемпионатах мира. К сожалению, получаемые нами данные несколько не полны в связи с тем, что в прошедшем сезоне чемпионаты по многим вида спорта были отменены.

Наша информационная база – результаты 2018, 2019 и частично 2020 годов. В этой связи результаты, которые мы видим, позволяют нам рассчитывать на третье общекомандное место, с общим набором медалей порядка 50», – сказал Поздняков.

На Олимпиаде в Рио российская команда завоевала 55 медалей, в том числе 19 золотых.

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