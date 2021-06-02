Андрей Журанков: «Загитова или Медведева? Медведева. Потому что она выиграла несколько сезонов подряд»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Андрей Журанков Алина Загитова Фигурное катание

Комментатор телеканала Eurosport Андрей Журанков сравнил олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

«Загитова или Медведева? Медведева.

Потому что она выиграла несколько сезонов подряд. Она не ярчайшая вспышка на небосклоне. Она – человек, который своим трудом, характером, преданностью начала поднимать фигурное катание на ту высоту, на которой оно сейчас есть», – сказал Журанков.

Загитова и Медведева, похоже, завязали с фигурным катанием. Что должно случиться, чтобы они вернулись?

А вы не забыли, когда Загитова и Медведева катались в последний раз? Алина сорвала программу, Жене помешал сломанный ботинок

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