Андрей Журанков: «Загитова или Медведева? Медведева. Потому что она выиграла несколько сезонов подряд»

Комментатор телеканала Eurosport Андрей Журанков сравнил олимпийскую чемпионку и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

«Загитова или Медведева? Медведева.

Потому что она выиграла несколько сезонов подряд. Она не ярчайшая вспышка на небосклоне. Она – человек, который своим трудом, характером, преданностью начала поднимать фигурное катание на ту высоту, на которой оно сейчас есть», – сказал Журанков.

Загитова и Медведева, похоже, завязали с фигурным катанием. Что должно случиться, чтобы они вернулись?

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