Ягудин об эпизоде с пьяным вождением в США: «Я нарушил закон – выпил нормально. Коп привозит меня за решетку. Я ему: посадите меня к людям»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин рассказал об эпизоде с пьяным вождением в США.

– В США ты как-то сел пьяным за руль – дело дошло до тюрьмы или как?

– Да, это там стандартно, по-другому не получается. Я нарушил закон – выпил нормально. Обгонял машину, бабушку какую-то. Мы жили в штате Коннектикут, более-менее престарелый район, город Симсбери. Я обогнал, не превышая скорости. Но поскольку был праздник – День независимости, коп подъехал.

Я ему сразу права и говорю: я пьяный. Он говорит: окей, правила есть правила, ты должен пройти испытания. И когда я увижу, что ты выпивший, я тебя заберу. Короче, я сдал все, кроме одного: считать до 15 на одной ноге. И на 13-14 подставил вторую ногу.

Ну все, арестовали меня: наручники, посадили на заднее сиденье – и коп ушел мою машину досматривать. А я помню: в фильмах же люди как-то выбираются. Я пытался выбраться и свалился, там кожаное сиденье. Он с фонариком, это был поздний вечер – а меня нет. Я ему: я внизу. Он меня достал: че случилось? А я: да пытался выбраться. Он: сиди, придурок.

Привозит меня за решетку. Я ему: а где остальные? Он: сиди здесь. Я ему: это первый и, скорее всего, последний раз, когда я за решеткой, посадите меня к нормальным людям. Он говорит: идиот, сиди здесь. И уходит. Я ему: стоять! Я по фильмам помню, у меня есть право на звонок: телефон, дай телефон! Он мне стационарный дает. А я понимаю, что все в мобильном.

Он мне: ладно, на мобильный. Я позвонил знакомому, он приехал – я посидел там буквально час. Отпустили под залог – 100-150 долларов.

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