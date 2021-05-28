Елизавета Осокина перешла в парное катание. Она будет тренироваться в группе Нины Мозер

Российская фигуристка перешла из ЦСКА в команду и будет выступать в парном катании. Ранее она выступала в женском одиночном.

Партнером Осокиной станет Андрей Рудь.

Переход фигуристки подтвердила Елена Буянова. Сама Осокина отказалась от комментариев.

В начале апреля 14-летняя Осокина победила на первенстве России среди старшего возраста в Сочи. На первенстве России среди юниоров 2021 года фигуристка заняла 7-е место.

Елена Буянова: «Осокина – девочка самобытная, и хочется, чтобы ее программы не были шаблонными»