Елизавета Осокина перешла в парное катание. Она будет тренироваться в группе Нины Мозер

Теги сборная России Елена Водорезова (Буянова) пары женское катание Нина Мозер Спорт-Экспресс Елизавета Осокина Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Осокина перешла из ЦСКА в команду Нины Мозер и будет выступать в парном катании. Ранее она выступала в женском одиночном. 

Партнером Осокиной станет Андрей Рудь.

Переход фигуристки подтвердила «Спорт-Экспрессу» Елена Буянова. Сама Осокина отказалась от комментариев. 

В начале апреля 14-летняя Осокина победила на первенстве России среди старшего возраста в Сочи. На первенстве России среди юниоров 2021 года фигуристка заняла 7-е место. 

Елена Буянова: «Осокина – девочка самобытная, и хочется, чтобы ее программы не были шаблонными» 

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