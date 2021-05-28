Елизавета Осокина перешла в парное катание. Она будет тренироваться в группе Нины Мозер

Российская фигуристка Елизавета Осокина перешла из ЦСКА в команду Нины Мозер и будет выступать в парном катании. Ранее она выступала в женском одиночном.
Партнером Осокиной станет Андрей Рудь.
Переход фигуристки подтвердила «Спорт-Экспрессу» Елена Буянова. Сама Осокина отказалась от комментариев.
В начале апреля 14-летняя Осокина победила на первенстве России среди старшего возраста в Сочи. На первенстве России среди юниоров 2021 года фигуристка заняла 7-е место.
Елена Буянова: «Осокина – девочка самобытная, и хочется, чтобы ее программы не были шаблонными»