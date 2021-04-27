Елизавета Туктамышева: «Если выучу четверной лутц, это будет несоизмеримая ни с чем победа над собой. Пытаюсь уже прыгнуть без удочки»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об изучении четверного лутца.

«Я просто подумала, что это будет настолько круто, если я сделаю четверной лутц. Это будет несоизмеримая ни с чем победа над собой, если я выучу этот прыжок, переборю свои страхи.

Эмоции, которые я получала при осознании, что могу выучить четверной лутц... Я решила попробовать. И на удочке это оказалось не так сложно и страшно. Пытаюсь сейчас перебороть себя и сделать четверной лутц уже без удочки. Уже перекручиваю, идет процесс над этим прыжком. Как только сделаю, это появится в соцсетях. Очень надеюсь и буду работать над этим.

Пока для себя, это чисто моя цель. Про программы речи не идет. Опять же определенный челлендж в моей жизни, который я хочу побороть», – сказала Туктамышева.

Сейчас контент Туктамышевой сложнее, чем в юности. Лиза доказывает, что в фигурном катании есть жизнь после пубертата

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