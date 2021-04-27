Елизавета Туктамышева: «Если выучу четверной лутц, это будет несоизмеримая ни с чем победа над собой. Пытаюсь уже прыгнуть без удочки»

Российская фигуристка рассказала об изучении четверного лутца.

«Я просто подумала, что это будет настолько круто, если я сделаю четверной лутц. Это будет несоизмеримая ни с чем победа над собой, если я выучу этот прыжок, переборю свои страхи.

Эмоции, которые я получала при осознании, что могу выучить четверной лутц... Я решила попробовать. И на удочке это оказалось не так сложно и страшно. Пытаюсь сейчас перебороть себя и сделать четверной лутц уже без удочки. Уже перекручиваю, идет процесс над этим прыжком. Как только сделаю, это появится в соцсетях. Очень надеюсь и буду работать над этим.

Пока для себя, это чисто моя цель. Про программы речи не идет. Опять же определенный челлендж в моей жизни, который я хочу побороть», – сказала Туктамышева.

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