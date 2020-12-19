«Я решил поработать в шоу Навки, и Илья воспринял это как предательство». Максим Ковтун о разладе с Авербухом

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию рассказал, почему перестал работать с продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом.

– Тут такая ситуация получилась неудобная: он меня пригласил в жюри на «Ледниковый период. Дети», и, как обычно – сейчас это, наверное, высокомерно будет, но, как обычно, меня похвалили и сказали, что классно. Но потом меня не приглашали.

Суть в чем – тогда подошла ко мне Таня Навка, мы начали общаться насчет сотрудничества.

– «Аленький цветочек»?

– Да. Был достаточно большой контракт на несколько месяцев и у Ильи в Ялте, и у Татьяны.

– В Москве?

– Нет, в Ялте, в Крыму. Но мой агент, Мария, которая на тот момент работала организатором именно этого шоу – это было удобно, плюс Татьяна предлагала условия немножечко лучше. Получилось так, что я выбрал контракт с Татьяной, потому что я с Ильей уже пробовал ездить, и мы решили поработать с Татьяной. Я так понял, что Илья воспринял это как некое предательство, наверное, потому что он мне очень помогал.

– Типа «Я тебе предложил период. Дети», эфир на Первом канале, а ты вдруг…»?

– Это тоже не просто так, потому что был тур… Это почти сразу после «Ледникового периода», должен был быть тур до лета по городам России, в котором я должен был участвовать 100%, и прямо в последний момент меня меняют на Сашу Самарина. Ладно бы добавляли кого угодно, но я рассчитывал на эту работу, что-то у себя отменял, а меня так в последний момент отцепили, причем там спокойненько, типа – не едешь.

Это отложилось, плюс мой агент сотрудничает с Татьяной – удобно, я всегда рядышком, все вопросы тут же решаемы, на месте, и попробовать покататься в новом шоу. Все это вместе сложилось вот так, но я ни в коем случае не хотел, чтобы Илья как-то неправильно это воспринял.

– В чем была проблема позвонить Илье и поговорить с ним?

– Потому что я хочу личной встречи. Я вообще привык к личному разговору и по телефону не обсуждаю то, что для меня важно.

– Илья столько месяцев был в «Лужниках», всегда же можно было подъехать.

– Не подъехал. Ждал другого времени, другой возможности. Мне не нужно никакой выгоды с этого. У меня, во-первых, бесконечная благодарность к этому человеку, он меня поддерживал в разных трудных ситуациях, и помогал, и ставил программы мне прекрасные.

Я просто хочу поговорить, расставить все точки над i. Мы все люди, мы все ошибаемся, мы все делаем какие-то поспешные выводы. Это все простимо всем. Я просто хочу сохранить хорошие, теплые, дружеские отношения, которые у нас всегда были с ним, и все, – сказал Ковтун в интервью Василию Конову.