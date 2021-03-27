Алина Загитова: «Помню, как осознала, что у меня есть все мировые титулы фигурного катания. Это было как во сне»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о достижениях, которыми гордится.

«Моя карьера во взрослом мировом фигурном катании успешно и стремительно началась с ряда побед на главных стартах сезона: победа на Финале Гран-при в 2017-м, золото на чемпионате России и золотая медаль на чемпионате Европы.

И всего через месяц (в феврале 2018-го) мне удалось исполнить мечту любой спортсменки – победить на Олимпийских играх в . И казалось, оставался последний шаг к завоеванию всех существующих мировых титулов – чемпионат мира в марте 2018 года. Я верила, что смогу это сделать. Я старалась изо всех сил, но заняла лишь 5-е место, что стало для меня огромным вызовом.

Мне пришлось начинать все заново, настраивать и мотивировать себя, тренироваться изо всех сил, – в общем, посвятить все время и мысли одной цели.

После долгого и тяжелого года тренировок я вернулась на чемпионат мира в Японии в марте 2019-го. Сказать, что я нервничала перед стартом – это ничего не сказать. Благодаря невероятной поддержке моей команды, семьи и болельщиков мне удалось преодолеть все препятствия и стать чемпионкой мира.

Я помню момент, когда осознала, что теперь у меня есть все мировые титулы по фигурному катанию. Это было как во сне, и я поняла, что мечты сбываются. Приверженность своей цели, упорный труд и поддержка близких – вот что делает из нас настоящих чемпионов», – написала Загитова.