Евгений Плющенко: «Впереди нас ждет много интересного. Скоро все узнаете»

Теги Евгений Плющенко сборная России Яна Рудковская Академия Плющенко Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко показал, как собирает тюльпаны для своей жены – продюсера Яны Рудковской.

«Жене нарываю тюльпанчики. Самой моей верной, любимой, преданной жене, другу, красавице. Первые тюльпанчики. 

Настроение отличное. Все отлично, все здорово. Погода классная», – сказал экс-фигурист.

«Вернулись в московскую весну с хорошим настроением и стимулом к работе! Впереди нас ждет много интересного!

Скоро все узнаете! Всем хороших выходных! Всех обнял», – написал Плющенко. 

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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

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