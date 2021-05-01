Евгений Плющенко: «Впереди нас ждет много интересного. Скоро все узнаете»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко показал, как собирает тюльпаны для своей жены – продюсера Яны Рудковской.
«Жене нарываю тюльпанчики. Самой моей верной, любимой, преданной жене, другу, красавице. Первые тюльпанчики.
Настроение отличное. Все отлично, все здорово. Погода классная», – сказал экс-фигурист.
«Вернулись в московскую весну с хорошим настроением и стимулом к работе! Впереди нас ждет много интересного!
Скоро все узнаете! Всем хороших выходных! Всех обнял», – написал Плющенко.
«Не собираюсь ничего менять – остаюсь у Плющенко». Не поверите, но Трусова говорила это всего месяц назад
Трусова продержалась у Плющенко всего год: чего добилась? Кто ее все-таки тренировал? И как все разрушилось?
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