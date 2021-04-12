Оксана Баюл о шоу Этери Тутберидзе: «Если бы в России тур назывался не «Чемпионы на льду», то от меня никто бы и слова не услышал»

Олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994 Оксана Баюл высказалась о названии шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«В России «Чемпионы на льду» абсолютно похожи на шоу Тома Коллинза. Но когда мы выступали в Америке, то в конце была песня Queen – We are the Champions. Но так как права на эту песню дорого стоят, ее не взяли. В Америке, если ты что-то используешь в своем репертуаре, то здесь всегда надо спрашивать разрешения.

Раньше я выступала в шоу в Москве. Прекрасно помню как сидела там рядом с министром спорта Тягачевым (Тягачев был главой Олимпийского комитета России – Sports.ru). Но если бы я осталась в России, то я бы делала бизнес не себе, а другим людям.

Звали ли меня еще выступать в Россию? Мне не интересны эти проекты, потому что это все я уже делала. С 1994 года по 2006 – это все происходило уже в Америке. Для меня это уже пройденный этап. В следующий раз люди увидят меня уже в моем шоу, которое мы полностью сделали с мужем.

Если бы в России тур назывался не «Чемпионы на льду», то от меня никто бы и слова не услышал. Но в Америке существуют такие законы, и я на них уже обожглась.

Там если ты что-то знаешь, то надо об этом говорить. А если ты не говоришь, и время проходит, то тогда потом в судах тебе говорят – почему вы не предупреждали сторону, с которой судитесь?» – сказала Баюл в прямом эфире в инстаграме Марички Падалко.

«Я поняла, что стала алкоголиком». Фигуристка Оксана Баюл в 16 лет выиграла Олимпиаду, запила в Америке и лечилась 4 месяца