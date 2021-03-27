Тутберидзе о золоте Щербаковой на чемпионате мира-2021: «Было нелегко, но тем ценнее победа»

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала победу своей ученицы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Чемпионат мира 2021🥇 Было нелегко, но тем ценнее победа. #работаемдальше» – написала Тутберидзе в инстаграме.

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