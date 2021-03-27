Тутберидзе о золоте Щербаковой на чемпионате мира-2021: «Было нелегко, но тем ценнее победа»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Фигурное катание

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала победу своей ученицы Анны Щербаковой на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. 

«Чемпионат мира 2021🥇 Было нелегко, но тем ценнее победа. #работаемдальше» – написала Тутберидзе в инстаграме. 

Победа Щербаковой – урок. Она доказала, что проблемы, из-за которых бежали Трусова и Косторная, не имеют значения

Шоу наших фигуристок на награждении: флаг сорвался под смех Щербаковой, потом Аня чуть не упала, когда все благодарили невидимых зрителей

 
 
 
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Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

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