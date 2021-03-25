⚡ У сборной России первое золото на чемпионате мира по фигурному катанию

Теги чемпионат мира по фигурному катанию Первый канал пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, одержали победу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. 

Это первое золото России на чемпионате мира-2021. 

Еще одна российская пара – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – завоевала бронзовые медали. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли 4-е место.

🥇🥉 Мишина и Галлямов победили на чемпионате мира по фигурному катанию, Бойкова и Козловский – 3-и, Тарасова и Морозов – 4-е 

Смотрите прокат произвольной программы Мишиной и Галлямова с эфира Первого канала:

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