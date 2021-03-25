⚡ У сборной России первое золото на чемпионате мира по фигурному катанию

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, одержали победу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Это первое золото России на чемпионате мира-2021.
Еще одна российская пара – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – завоевала бронзовые медали. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли 4-е место.
🥇🥉 Мишина и Галлямов победили на чемпионате мира по фигурному катанию, Бойкова и Козловский – 3-и, Тарасова и Морозов – 4-е
Смотрите прокат произвольной программы Мишиной и Галлямова с эфира Первого канала: