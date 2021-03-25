⚡ У сборной России первое золото на чемпионате мира по фигурному катанию

Российские фигуристы и , выступающие в парном катании, одержали победу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Это первое золото России на чемпионате мира-2021.

Еще одна российская пара – и – завоевала бронзовые медали. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли 4-е место.

🥇🥉 Мишина и Галлямов победили на чемпионате мира по фигурному катанию, Бойкова и Козловский – 3-и, Тарасова и Морозов – 4-е

Смотрите прокат произвольной программы Мишиной и Галлямова с эфира Первого канала: