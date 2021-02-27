Евгений Плющенко: «Косторная остается в игре, семь баллов вполне отыгрываются. Сможет ли она откатать – вот вопрос»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал, что будет обсуждать с Аленой Косторной вероятность снятия с произвольной программы на Финале Кубка России.
В короткой программе Косторная заняла 6-е место.
– Алена вышла с новой программой, показалось, что было сыро. Ее тоже недавно начали вкатывать?
– Да, программа новая, ее поставили сразу после ковида. Но мне кажется, здесь не в этом дело. Новая программа – отличная, старая – тоже. Просто она не в состоянии из-за здоровья.
Надеюсь, все это мы переживем, переборем. Поэтому завтра есть еще один день, нужно выступать, показывать, на что ты способен. Без соревнований – это путь в никуда.
– Но произвольная программа же длиннее короткой. Есть опасения?
– Это большая проблема. Поэтому будем обсуждать с Аленой, как она себя чувствует. Она хочет идти до конца, так говорит.
С Сережей Розановым мы это обсуждали, я предлагал, что, может, тогда этот сезон нужно полностью пропускать, раз такая история. Она ответила: «Я доеду, я буду бороться». Мы пошли навстречу спортсмену, дали зеленый свет.
– Она остается в игре, на ваш взгляд?
– Остается, конечно! 7 баллов всегда отыгрываются. Сможет ли она откатать, вот вопрос. Да, были прокаты на тренировках, она катала и целиком программу. Если бы мы не видели, что она может это делать, сняли бы с соревнований.
Но она может в принципе это сделать – откатать программу. Но соревнования соревнованиями, а тренировка – это тренировка. Все прекрасно понимаем. Вот такая вот у нас напасть с Аленой произошла, что она переболела очень сильно.
– Есть вероятность снятия?
– Будем обсуждать это с Аленой, общаться с врачами. Надеюсь, что она будет кататься, – сказал Плющенко.
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