Евгений Плющенко: «Косторная остается в игре, семь баллов вполне отыгрываются. Сможет ли она откатать – вот вопрос»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер рассказал, что будет обсуждать с вероятность снятия с произвольной программы на Финале Кубка России.

В короткой программе Косторная заняла 6-е место.

– Алена вышла с новой программой, показалось, что было сыро. Ее тоже недавно начали вкатывать?

– Да, программа новая, ее поставили сразу после ковида. Но мне кажется, здесь не в этом дело. Новая программа – отличная, старая – тоже. Просто она не в состоянии из-за здоровья.

Надеюсь, все это мы переживем, переборем. Поэтому завтра есть еще один день, нужно выступать, показывать, на что ты способен. Без соревнований – это путь в никуда.

– Но произвольная программа же длиннее короткой. Есть опасения?

– Это большая проблема. Поэтому будем обсуждать с Аленой, как она себя чувствует. Она хочет идти до конца, так говорит.

С Сережей Розановым мы это обсуждали, я предлагал, что, может, тогда этот сезон нужно полностью пропускать, раз такая история. Она ответила: «Я доеду, я буду бороться». Мы пошли навстречу спортсмену, дали зеленый свет.

– Она остается в игре, на ваш взгляд?

– Остается, конечно! 7 баллов всегда отыгрываются. Сможет ли она откатать, вот вопрос. Да, были прокаты на тренировках, она катала и целиком программу. Если бы мы не видели, что она может это делать, сняли бы с соревнований.

Но она может в принципе это сделать – откатать программу. Но соревнования соревнованиями, а тренировка – это тренировка. Все прекрасно понимаем. Вот такая вот у нас напасть с Аленой произошла, что она переболела очень сильно.

– Есть вероятность снятия?

– Будем обсуждать это с Аленой, общаться с врачами. Надеюсь, что она будет кататься, – сказал Плющенко.

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