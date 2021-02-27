Косторная тренерам после короткой программы: «После сегодняшнего завтра уже нет»

Теги Евгений Плющенко сборная России Кубок России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная расплакалась после короткой программы в Финале Кубка России в Москве.

Тренер Евгений Плющенко после проката сказал спортсменке, что ей нужно собраться и думать о завтрашнем дне.

«После сегодняшнего завтра уже нет», – в слезах ответила Косторная.

После короткой программы Косторная идет на шестом месте. Финал Кубка России – последняя возможность для фигуристки отобраться на чемпионат мира.

Косторная разрыдалась после ошибки в прокате: Розанов утешал, Плющенко молчал

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья