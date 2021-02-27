Косторная тренерам после короткой программы: «После сегодняшнего завтра уже нет»

Российская фигуристка Алена Косторная расплакалась после короткой программы в Финале Кубка России в Москве.
Тренер Евгений Плющенко после проката сказал спортсменке, что ей нужно собраться и думать о завтрашнем дне.
«После сегодняшнего завтра уже нет», – в слезах ответила Косторная.
После короткой программы Косторная идет на шестом месте. Финал Кубка России – последняя возможность для фигуристки отобраться на чемпионат мира.
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