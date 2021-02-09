Анастасия Скопцова: «На сто процентов согласна, что Медведева – лидер. И подпишусь под всем, что она скажет как капитан»

Российская фигуристка поделилась впечатлениями от командного турнира «Кубок Первого канала», где она выступила за команду «Время первых».

– Когда я смотрел пресс-конференцию Жени и Алины, у меня возникло ощущение, что это не шоу, а очень серьезный турнир, где все очень хотели победить.

– Любой спортсмен не умеет проигрывать нигде. Даже в монополии или обычном споре. Я соревнуюсь со всеми, постоянно и во всем. Даже когда это не совсем соревнование.

А здесь были две полноценные команды, у каждой, как правильно сказала Женя, свой озорной дух. Мы постоянно шутили друг над другом — пускали подколы, шуточки. Естественно, добрые. Но этот нерв прослеживался. Особенно в день произвольной.

– Вы чувствовали, что можете победить?

– Да. Особенно, во второй день, когда наши мальчики откатались на 195 и 196 баллов. Это реально был фурор. Потом парники отлично откатались. Мы были уверены, что у нас есть шанс.

– Расстроилась из-за результата?

– Конечно, я не люблю проигрывать. Мы все немного расстроились. Но в хорошем смысле. Мы ведь катаемся не только для себя, но и для зрителя. И всегда чувствуем его поддержку.

Для нас победа, что мы получили приз зрительских симпатий. Чувствовалось тепло «Мегаспорта», мы отлично слышать кричалки, которые болельщики адресовали нам.

– Женя на пресс-конференции сказала, что вы не признаете поражения. Это ваша позиция или просто было брошено на эмоциях?

– Не сказала бы, что это наша позиция. Да, мы надеялись на другой результат. Но вышло так. Я на сто процентов согласна с тем, что Женя лидер. И подпишусь под всем, что она скажет как капитан. Я всегда буду на ее стороне, что бы она ни говорила.

При этом хочу сказать, что определенные слова были вырваны из контекста. Сейчас я вижу в много хейта в интернете, что Женя якобы оскорбила кого-то из участников своей команды. Как люди могут делать такие выводы? Человек настолько отдался этому турниру, каждому участнику! У нее даже не было мысли говорить о ком-то плохо.

Хотелось бы, чтобы было меньше хейта в интернете. Сейчас ребята много пишут под постами друг друга. Например, «красные» как-то шутят в комментариях у «синих». Некоторые болельщики это слишком близко принимают к сердцу и начинают волну хейта. Все было в формате шутки. Мы не воевали, не воюем и вам тоже не советуем воевать, – сказала Скопцова.

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