Жулин об Играх-1994: «Знаю, сколько дали чешской судье за голос в пользу Грищук и Платова. Сумма такая маленькая, что просто обидно»

Российский тренер по фигурному катанию сообщил, что на Олимпиаде-1994 в Лиллехамере одну из судей подкупили, чтобы она отдала голос за и в соревнованиях танцоров.

В итоге Грищук и Платов завоевали золото, а Жулин и – серебро.

— А кто тот один голос, который не в вашу пользу был (на ОИ-1994), а в пользу Грищук и Платова?

— Чешка, Ольга Жакова.

— Запало?

— А чего западать, я просто знал. Я даже знаю, сколько ей дали, просто говорить не буду. Сумма такая маленькая, что просто обидно.

— То есть в фигурном катании такое возможно?

— С Ольгой Жаковой да. Так получилось.

— Тогда получается, что несправедливо?

— Я сказал, все справедливо. Еще же четыре голоса нашлись, значит, кто-то ставил. Нет, я просто сам видел. Я не пересматриваю, но это очень легко увидеть, особенно сейчас.

Может быть, плохой пример, но Загитова посвежее чуть-чуть была на Олимпиаде. Чуть-чуть! И вот этого чуть-чуть хватило. И Грищук с Платовым были помоложе, поскоростнее. Мы с Дином – все-таки это уже была немножко такая история, которая заканчивается, а Оксана с Женей прокатались еще четыре года.

Они были только в начале пути. Просто им подфартило, что мы шли первыми, а они выскочили тогда, когда надо, – рассказал Жулин в интервью Василию Конову.