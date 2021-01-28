Жулин об Играх-1994: «Знаю, сколько дали чешской судье за голос в пользу Грищук и Платова. Сумма такая маленькая, что просто обидно»

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что на Олимпиаде-1994 в Лиллехамере одну из судей подкупили, чтобы она отдала голос за Оксану Грищук и Евгения Платова в соревнованиях танцоров.
В итоге Грищук и Платов завоевали золото, а Жулин и Майя Усова – серебро.
— А кто тот один голос, который не в вашу пользу был (на ОИ-1994), а в пользу Грищук и Платова?
— Чешка, Ольга Жакова.
— Запало?
— А чего западать, я просто знал. Я даже знаю, сколько ей дали, просто говорить не буду. Сумма такая маленькая, что просто обидно.
— То есть в фигурном катании такое возможно?
— С Ольгой Жаковой да. Так получилось.
— Тогда получается, что несправедливо?
— Я сказал, все справедливо. Еще же четыре голоса нашлись, значит, кто-то ставил. Нет, я просто сам видел. Я не пересматриваю, но это очень легко увидеть, особенно сейчас.
Может быть, плохой пример, но Загитова посвежее чуть-чуть была на Олимпиаде. Чуть-чуть! И вот этого чуть-чуть хватило. И Грищук с Платовым были помоложе, поскоростнее. Мы с Дином – все-таки это уже была немножко такая история, которая заканчивается, а Оксана с Женей прокатались еще четыре года.
Они были только в начале пути. Просто им подфартило, что мы шли первыми, а они выскочили тогда, когда надо, – рассказал Жулин в интервью Василию Конову.