Евгения Медведева: «Загитова умеет много работать, преодолевая все. Нам было тяжело перед Олимпиадой, но она очень хорошо подготовилась»

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о характере олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Алина умеет очень много работать, не останавливаясь: идти, прыгать, не получается – еще, еще, через преодоление.

У всех спортсменов бывает много травм, у нас у всех все болит. Алина умеет все это преодолевать: колени, голеностопы. Перед Олимпиадой это было очень хорошо видно. Нам было тяжело на сборах перед Олимпиадой, но вот Алина хорошо очень подготовилась к Олимпиаде и прошла все с высоко поднятой головой.

Потому что болело, правда, много чего у нас», – сказала Медведева в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

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