«Дроны не надо запускать и обижаться, что их сбили». Плющенко провел экскурсию по территории своей школы

Двукратный олимпийский чемпион провел экскурсию по территории своей школы фигурного катания в Подмосковье.

«По многочисленным заявкам показываю, какие коттеджи будут у девочек – у Косторной, Трусовой, Липницкой.

проживает в коттедже на частной территории. Напротив ее домика находится каток. Буквально за забором.

Вдали стоит домик Косторной. Если нужно – можно попариться в баньке.

Домик Саши Трусовой – вход отдельный, тоже своя территория. Вот такой он у нас красавчик получился. Сказочный.

Огромная территория, здесь есть где разгуляться. Здесь можно будет и бегать кроссы, и дышать свежим загородным воздухом.

Все находится в лесу, в хорошем месте. Спортсмены у меня пребывают в очень хороших условиях. Не надо ездить никуда, тратить силы, энергию. Только тренироваться и пахать», – рассказал Плющенко.

Помимо этого, Плющенко призвал не запускать дроны над частной территорией.

«Дроны не надо запускать и обижаться, что их сбили», – написал Плющенко.