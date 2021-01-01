«Дроны не надо запускать и обижаться, что их сбили». Плющенко провел экскурсию по территории своей школы

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Юлия Липницкая Александра Трусова Алена Косторная Академия Плющенко Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко провел экскурсию по территории своей школы фигурного катания в Подмосковье. 

«По многочисленным заявкам показываю, какие коттеджи будут у девочек – у Косторной, Трусовой, Липницкой. 

Юлия Липницкая проживает в коттедже на частной территории. Напротив ее домика находится каток. Буквально за забором. 

Вдали стоит домик Косторной. Если нужно – можно попариться в баньке. 

Домик Саши Трусовой – вход отдельный, тоже своя территория. Вот такой он у нас красавчик получился. Сказочный. 

Огромная территория, здесь есть где разгуляться. Здесь можно будет и бегать кроссы, и дышать свежим загородным воздухом. 

Все находится в лесу, в хорошем месте. Спортсмены у меня пребывают в очень хороших  условиях. Не надо ездить никуда, тратить силы, энергию. Только тренироваться и пахать», – рассказал Плющенко. 

Помимо этого, Плющенко призвал не запускать дроны над частной территорией.

«Дроны не надо запускать и обижаться, что их сбили», – написал  Плющенко. 

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