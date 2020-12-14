Игорь Ларионов: «Канадцы были лучшими. Это основная причина поражения России»

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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение от Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021.

«Когда играешь против сборной Канады, нужно гораздо больше усилий, чем с другими соперниками. Мы понимали, что Канада здесь не проигрывает. Нужно было держать шайбу как можно больше, но этого не получилось.

Трудно играть, когда получаешь четыре минуты штрафа. В таких матчах удаления решают исход. Мы дали возможность сопернику забить второй гол. Нам не хватило энергии, усилий, мастерства перевести игру в зону соперника.

Эта команда была сильной, нам завтра играть еще одну игру. Я не буду кидать камень в огород какого-то игрока. Ребята сделали максимум. Канадцы были лучшими. Это основная причина нашего поражения», – сказал Ларионов.

Впервые в истории России и СССР команда не забила в двух матчах МЧМ. Это первый турнир при Ларионове

Эти 0:5 – страшный удар по идеям Ларионова. Канадцы разбили сборную России на всех уровнях

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