Василий Уткин: «Как вы Плющенко искорените из фигурного катания? Он использует те средства, которыми располагает – публичность»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о роли двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и его жены, продюсера Яны Рудковской, в российском фигурном катании.
– Существует мнение, что Рудковские превратили фигурное катание в грязь и шоубиз. Вы согласны?
– Нет. Потому что они еще ничего не успели сделать, они только начинают. Но могут.
Их называют Рудковские? Я бы их назвал Гномами. Как известно, сын Плющенко – Гном Гномыч. Если он Гном Гномыч, Плющенко, соответственно, Гном. А кто тогда Рудковская? Мой друг и товарищ Александр Невзоров придумал слово «гномородица».
– Их нахождение в фигурном катании, их активная позиция – раскручивает или отталкивает? С точки зрения медийности.
– Как вы этого Плющенко искорените из фигурного катания? Где тот гвоздодер, где тот лом, где забвение? Как вы это сделаете? Ему хочется оставаться в фигурном катании, он пробует, пытается.
Человек использует те средства, которыми располагает. У Плющенко есть публичность. Яна Рудковская – продюсер, она тоже оперирует публичностью.
Кстати, Тутберидзе этого делать не умеет. Она плывет на этой волне, но она ее не создавала – именно поэтому она в этом вопросе и теряется, мне кажется, – сказал Уткин в интервью Ивану Кузнецову.