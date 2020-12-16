Татьяна Тарасова: «Людей, которые были виноваты в допинг-скандале, взяли и переставили на другую должность. А спортсмены и тренеры никому не нужны»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда ( ) отстранить Россию на 2 года от Олимпиад и чемпионатов мира.

Российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе – без флага и гимна.

«Людей, которые были виноваты в этом, просто взяли и переставили на другую должность. Они прекрасно живут, и здоровье у них в порядке.

А спортсмены и тренеры, у которых вся жизнь в этом, никому не нужны.

Мне очень страшно. Как это мы опять не поедем на Олимпийские игры своей командой России? Форму нам сошьет (Михаил) Куснирович, будем в одинаковой.

Нас все равно все узнают. Будем стараться – все выиграем», – сказала Тарасова по телефону.

Онлайн: Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 2 года вместо четырех, флага и гимна не будет, Евро-2021 и другие турниры остаются у нас