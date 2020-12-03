Елена Радионова: «Думаю, на Олимпиаду поедут Валиева, Щербакова, а третьей будет Трусова или Косторная»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 поделилась мнением о том, кто из фигуристок отберется в команду России на Олимпиаду-2022 в .

– Кто поедет в Пекин?

– . Потому что, мне кажется, у нас в спорте сейчас одна из главных черт – это вовремя родиться. Потому что мне тоже в свое время не повезло, мне не хватило полгода, чтобы бороться за попадание на Олимпиаду. А тогда у меня очень хорошее время было, когда мне все нипочем было. Все абсолютно легко каталось, хоть три произвольные за тренировку, и вообще не уставала. А потом так получилось, что уже было поздно.

Все-таки как раз Алинке Загитовой в этом плане повезло, что у нее самый пик пришелся на олимпийский год. Поэтому мне кажется, что в наше время важно вовремя родиться.

– Хорошо, это одно место. У нас еще два места в одиночке.

– Я думаю, девчонка этого же года еще одна поедет. Возьмем Дашу Усачеву, например. Или, например, проходит? Акатьева не проходит?

– Так, подожди. У нас Трусова, Щербакова и Косторная. И третий заход у Туктамышевой. А ты сейчас вспоминаешь тех, кого еще большая публика не всех видела.

– Да, но я думаю, кто-то из этой тройки поедет. Я думаю, Камила, , а третьей будет или Трусова, или Косторная.

– Лиза нет?

– Не знаю. Очень тяжело, потому что спорт – это очень непредсказуемая штука, бывают травмы. Поэтому очень все непредсказуемо. Но мне кажется, одни из претендентов – это Валиева и Щербакова. Если смотреть на строение тела Щербаковой, ей пубертат, мне кажется, легче всего будет (преодолеть). Может, и Трусова. Можно четверых отправить?

– Нет, у нас три места.

– Ну, я не знаю, тяжело сказать.

– Ну хорошо, давай вот эта четверка...

– Да, давайте четверых все-таки оставим, – сказала Радионова в интервью Василию Конову.