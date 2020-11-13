Норвегия внесла предложение о поднятии возрастного ценза в женском катании до 17 лет.

Сейчас спортсменки могут выступать на взрослых соревнованиях с 15 лет.

Предложение было вынесено еще в прошлом году и успело попасть в повестку заседания конгресса , однако он в итоге был перенесен на 2021 год.

При этом Норвегия все еще придерживается предложения и не планирует его отзывать. Таким образом, если ситуация не изменится в ближайшее время, вопрос рассмотрения изменений в действующем возрастном цензе снова будет инициирован.

Вероятно, если изменения будут приняты, они вступят в силу с сезона-2022/23 – то есть после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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