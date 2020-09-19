Сотскова об обвинениях в подделке документов: «Принесла справку из клиники, в которой лечилась. Откуда я могла знать, что у нее нет лицензии?»

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова рассказала о том, как нарушила антидопинговые правила.

В сентябре стало известно, что Сотскову дисквалифицировали на 10 лет за употребление фуросемида и подделку медицинских документов.

– Как так получилось, что вы принимали фуросемид, зная, что это вещество для сгонки веса относится к запрещенным?

– Конечно, я это знала… Фуросемид мне прописали врачи. Я серьезно заболела – не могла нормально есть и спать. Меня рвало. В тот момент я уже закончила кататься и сообщила об этом своему тренеру Светлане Соколовской.

Такое решение я приняла после этапа Гран-при во Франции в ноябре прошлого года. Там я выступила очень плохо, на морально-волевых, и поняла, что продолжать дальше нет смысла. Уехала к подруге во Владивосток и уже не тренировалась.

– А в федерацию вы об этом сообщили?

– В прошлом сезоне я уже не входила в сборную и зарплату от федерации не получала. На Гран-при Франции меня пригласил ISU. На Гран-при я попала по рейтингу. Да, я представляла на турнире Россию, но официально фигуристкой сборной уже не была. Меня нельзя обвинить в желании получить лишние деньги.

– Когда к вам домой нагрянули допинг-офицеры, вы были удивлены?

– Еще как! Это было в марте 2020-го. Я сказала им, что уже не являюсь действующей спортсменкой. Более того, не стала скрывать, что по предписанию врачей принимаю лекарства, включая фуросемид.

Я не хотела сдавать анализы, но они настаивали. Сказали, что не уйдут, пока я не сдам. Я растерялась. Не ожидала, что они появятся в моей квартире. В фигурном катании о завершении карьеры спортсмены обычно объявляют в конце сезона. Вот и я так хотела. Поэтому и не спешила. Наверное, сама виновата.

– Вас обвинили в подделке медицинской справки.

– Это ложь! Я принесла справку из медицинского учреждения, в котором лечилась. Мне выписали там лекарства. Откуда я могла знать, что у этой клиники нет лицензии?! Мое дело в РУСАДА еще не закрыто, а в Интернете уже все меня обсуждают. Пишут про 10 лет дисквалификации. Про то, что я подставила всю страну.

– Как думаете, кто слил в сеть эту служебную информацию?

– Не знаю. Но очень хочу, чтобы моя история не отразилась на наших спортсменах, на участии сборной России в Олимпиаде в Токио. Мне не нужен допинг. Я никогда его не принимала, – сказала Сотскова.

Грандиозный допинг-бан в фигурке: Марии Сотсковой дали 10 лет за подделку документов. Она катала на Олимпиаде с Медведевой и Загитовой