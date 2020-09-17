Алина Загитова: «Мне кажется, я справляюсь с ролью ведущей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о роли ведущей в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
«Я рада участвовать в таком грандиозном проекте, как «Ледниковый период».
Для меня большая честь, что меня позвали ведущей. Это интересный новый опыт для меня.
Большое спасибо Илье Авербуху, что доверил мне такую роль. Мне кажется, я с ней справляюсь», – сказала Загитова.
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