Алина Загитова: «Мне кажется, я справляюсь с ролью ведущей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о роли ведущей в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Я рада участвовать в таком грандиозном проекте, как «Ледниковый период».

Для меня большая честь, что меня позвали ведущей. Это интересный новый опыт для меня.

Большое спасибо , что доверил мне такую роль. Мне кажется, я с ней справляюсь», – сказала Загитова.

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