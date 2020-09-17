Ари Закарян: «У меня особая связь с Медведевой. Она армянка. Я всегда забочусь об армянах»

Спортивный агент и продюсер Ари Закарян прокомментировал возвращение двукратной чемпионки мира по фигурному катанию к тренеру .

«Она не мой клиент, но я работаю с ней. Я бы не сказал официально, что я ее агент, но я вовлечен в организацию проектов, шоу. И не только с ее участием, я работаю со многими другими фигуристами.

Но что касается Медведевой, то, конечно, у меня с ней особая связь, потому что, будучи армянином, я всегда забочусь об армянах. А она армянка (в интервью «Московскому комсомольцу» отец Медведевой Арман Бабясян рассказал о корнях фигуристки – Sports.ru). Я не националист, но я всегда горжусь выходцами с моей родины. Как Ким Кардашьян или Шарль Азнавур, например.

Евгения перешла к Этери. Этот перерыв, думаю, был болезненным для обеих. Я видел их на соревнованиях, как они смотрят друг на друга, как нервничают, когда проходят мимо друг друга. Эта напряженность была всегда. Но рано или поздно это должно было случиться – они должны были снова стать друзьями или просто вернуть нормальные отношения.

В Канаде Медведевой всегда было комфортно, ей нравилось у Брайана Орсера. Но сейчас все застряли, и постоянно тренироваться по айфону было бы абсурдно. Это не то, как хочется кататься, нужно личное общение и помощь. Думаю, это могло быть одной из причин. И мы ведь не знаем, что произойдет в ближайшие месяцы – сможем ли все мы путешествовать или нет.

Не знаю, о чем Медведева и Тутберидзе говорили, и не хочу спрашивать, потому что это личное, но сейчас они говорят в прессе, что им комфортно, они рады.

И если Медведева в будущем проделает хорошую работу, это только к лучшему. Это будет тяжело, очень сложно, потому что уровень фигуристок в России невероятный, но посмотрим.

Как минимум это заряд для болельщиков, для мира фигурного катания. Так что могу говорить об этом только в позитивном ключе», – сказал Закарян в эфире ютуб-канала TheSkatingLesson.

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